In Ried geplante Schulsanierungen fallen vorerst Preismisere zum Opfer

Bei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 39,7 Millionen Euro kann die Stadt Ried ihren "Ordentlichen Haushalt" ausgleichen. Allerdings treffen die aktuellen Entwicklungen auch die Stadt massiv: Enorme Preissteigerungen im Bausektor und Unwägbarkeiten zur weiteren Entwicklung führen dazu, dass die geplante große Sanierung von Volksschule 1 und Mittelschule 2 samt Übergangs-Containerlösung vorerst aufgeschoben ist. "Das wird heuer leider nichts mehr", so Bürgermeister Bernhard Zwielehner (VP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Erschwerend komme hinzu, dass sich die Förderkulisse geändert habe – und dass es derzeit keine Ausschüttungen aus der Gewinnrücklage der Energie Ried gibt, die für die Schulsanierung vorgesehen wären.

Wie berichtet, wird im stadteigenen Unternehmen ermittelt, wie hoch der finanzielle Schaden durch mutmaßliche Malversationen aus vergangenen Jahren ausfällt. Die Aufarbeitung ist komplex – die beiden neuen Geschäftsführer drängen auf die Bereitstellung einer weiteren Führungskraft, um die Klärung, das laufende Geschäft und das nötige Einführen neuer Strukturen unter einen Hut bringen zu können.

Es gebe Themen aufzuarbeiten, "die ein Risiko darstellen, die den zusätzlichen finanziellen Aufwand für eine weitere Führungskraft leider als kleine Summe erscheinen lassen", so Bürgermeister Zwielehner. VP, SP und FP haben angesichts der Umstände für die Bewilligung einer weiteren Kraft gestimmt. Mahner der Opposition führen ins Treffen, dass dafür zusätzlich zur finanziell angespannten Lage erhebliche weitere Mittel nötig sein werden.

Das stadteigene Unternehmen Energie Ried verfügt zwar über Rücklagen in Höhe von rund 30 Millionen Euro, in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde aber das Vermögen der Stadt bilanztechnisch um rund fünf Millionen Euro nach unten korrigiert. Bis zur Klärung sind jedenfalls größere Projekte wie eine seitens der Stadtpolitik geplante Photovoltaik-Offensive aufgeschoben.

Tauben-Fütterungsverbot

Aber auch vergleichsweise kleinere Probleme bereiten Sorgen: Angesichts einer vielfach beklagten Taubenplage hat der Rieder Gemeinderat ein Fütterungsverbot auf öffentlichen Plätzen beschlossen. Lösungsansätze aus vergangenen Jahren und Jahrzehnten, einer wachsenden Taubenpopulation Herr zu werden, würden heutzutage einen Sturm der Entrüstung entfachen.

Nach Prüfung aller realistisch anmutenden Möglichkeiten erscheine ein Fütterungsverbot als wirksamste Maßnahme. Beschlossen wurde auch ein "Verbot des Fütterns von Wildvögeln an stehenden Gewässern": Gemeint ist damit der Teich im Rieder Stadtpark, wo es in der Vergangenheit zur Überfütterung gekommen sei.