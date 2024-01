In Ried gab es 2023 844 Geburten

Um 6.36 Uhr am 2. Jänner kam das verspätete Rieder Neujahrsbaby im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried zur Welt. Alma Marie wog bei der Geburt 3275 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Im Vorjahr wurden insgesamt 844 Geburten verzeichnet – 437 Buben und 413 Mädchen (darunter sechs Zwillinge). Nur 25 Prozent kamen per Kaiserschnitt zur Welt – ein seit Jahren konstant niedriger Wert, der unter dem österreichweiten Durchschnitt liegt.

"Ein natürlicher und sicherer Geburtsverlauf in geborgener Atmosphäre ist unser oberstes Ziel. Als Schwerpunktkrankenhaus bieten wir eine umfassende 24-Stunden-Betreuung in der Geburtshilfe und auf unserer Kinderstation. Das ist ein wesentlicher Punkt in der Versorgung von Neugeborenen", betont Primar Walter Dirschlmayer, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Rieder Schwerpunktkrankenhaus. Bei Problemen bietet die Kinderabteilung mit einer Säuglingsüberwachungsstation und einer fachärztlichen Anwesenheit rund um die Uhr die nötige Sicherheit.

