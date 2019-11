In Ried dreht sich drei Tage lang alles ums Thema Bauen

Von kommenden Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, findet im Rieder Messezentrum die 23. Haus & Bau Messe statt. "Es ist die mit Abstand größte Bau- und Wohnmesse im Herbst in Österreich", betont Messechef Helmut Slezak. Das Interesse sei nicht nur bei den Besuchern enorm. "Die Warteliste an Ausstellern wird nicht kürzer", sagt Slezak.

Rund 290 Firmen kommen nach Ried, um in neun Hallen auf mehr als 14.000 Quadratmeter auszustellen und über die neuesten Wohntrends zu informieren.

Während der drei Tage können die Besucher auch drei Sonderschauen besuchen. In der Halle 13 ist die Galerie des Wohnens zu finden, das Forum Gesund Bauen ist in der Halle 16. Unter dem Motto "klimafreundlich heizen & die richtigen Dämmstoffe" steht eine Sonderschau in der Halle 18.

Michael Großbötzl, Sprecher der Galerie des Wohnens Bild: streif

Bei der Galerie des Wohnens stellen 16 ausgewählte Unternehmen aus der Region aus. "Das Spannende daran ist die Vielfalt der angebotenen Leistungen und die Kommunikation der Aussteller untereinander. Das erspart dem Kunden viel Zeit und Geld, denn viele der Angebote ergänzen sich", sagt Michael Großbötzl, Sprecher der regionalen Firmen, die in vielen Bereichen kooperieren.

Die Haus & Bau hat von Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Auf dem Messegelände gibt es Gratis-Parkmöglichkeiten. Am Samstag und Sonntag gibt es eine Gratis-Kinderbetreuung für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren. Mehr Informationen unter www.hausundbau.at