Man habe gemerkt, dass in Raab etwas fehlt. Martin Salletmaier blickt mit wenig Freude auf die vergangene Zeit zurück. Die Pandemie machte den Raaber Narren in den vergangenen beiden Jahren zweimal einen Strich durch die Rechnung. "Egal, wo man in Raab während der Faschingszeit hingekommen ist: Es gab immer nur ein Thema", erzählt Salletmaier.