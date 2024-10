In Pischelsdorf entsteht die größte Agri-PV-Anlage

„Mit diesem Projekt starten wir ein Leuchtturmprojekt in Oberösterreich“, sagte Markus Achleitner, Landesrat (VP) und Aufsichtsratsvorsitzender der Energie AG, gestern bei der Spatenstichfeier.

Die landwirtschaftliche Produktion mit der Energieproduktion vereinen, das sei mit diesem Projekt möglich. Die 7514 Module auf dem Feld sind so angebracht, damit Bachleitner es beinahe uneingeschränkt bewirtschaften kann. „Das war schon immer ein Feld und das wird es auch bleiben. Die Abstände sind genau meinen Maschinen angepasst. Hafer, Gerste, Weizen - ich kann nach wie vor alles anbauen, nur Mais nicht, der ist zu hoch“, sagte Bachleitner. 80 Prozent der Ackerfläche kann der Landwirt wie gewohnt bewirtschaften, 18 Prozent werden für Biodiversitätsstreifen genutzt und nur zwei Prozent gehen durch den Kraftwerksbau verloren. Die PV-Anlage stünde also nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, sondern sei eine innovative Lösung, bewirtschaftete Acker- und Grünlandflächen doppelt zu nutzen. Nach zirka 30 Jahren kann die Anlage wieder rückstandslos rückgebaut werden.

Hier wird gerade die größte Agri-PV-Anlage im Land gebaut

Sechs Millionen Kilowattstunden können auf dem Sonnenfeld Pischelsdorf künftig erzeugt werden. Das entspricht einem Jahresstromverbrauch von mehr als 1680 Haushalten. Der Strom ab Hof ist ein Gemeinschaftsprojekt von Energie AG und der Munderfinger EWS, dem Planungsbüro für Photovoltaik, Biologie, Energietechnik und Windkraftanlagen. „Als oberösterreichisches Unternehmen sind wir stolz, dass wir hier so ein Projekt realisieren dürfen. Unsere Motivation seit 30 Jahren ist, möglichst viele Kilowattstunden aus erneuerbare Energie ins Netz einzuspeisen, um die fossilen überflüssig zu machen“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der EWS, Gerhard Steindl. Klimaneutralität und Unabhängigkeit bis 2035: „Für dieses Ziel investieren wir vier Milliarden Euro, davon zwei Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energie, zwei Milliarden Euro in den Netzausbau. Wir gehen den Weg der Sonnenenergie konsequent weiter, bis 2035 wollen wir 460 Gigawattstunden pro Jahr zusätzlichen Strom aus eigenen Sonnenkraftwerken erzeugen. Das entspricht einer Verzwanzigfachung der bisherigen Strommenge oder einem Plus von einer Fläche von 600 Fußballfeldern“, sagte Leonhard Schitter, Energie AG-CEO. Solche Projekte sind in einer Gemeinde nicht einfach durchzuführen, Bedenken hatte es zu Beginn auch in Pischelsdorf gegeben. Dieses Projekt ist dort schon seit Mai 2020 Thema, erzählte VP-Bürgermeister Gerhard Höflmaier: „Auch wir waren am Anfang skeptisch und dachten: das ist nichts für Pischelsdorf. Wir haben uns ein Projekt in Niederösterreich angeschaut und waren positiv überrascht, wie gut Landwirtschaft und PV gemeinsam funktionieren und nicht konkurrieren.“ Die Gemeinde sei mit dem Sonnenfeld Vorreiter, Oberösterreich ein Vorbild in Sachen erneuerbare Energie, „weil wir in der Transformation zu einem nachhaltigen Energiesystem so weit wie kein zweites Bundesland sind“, sagte Achleitner.

Bgm. Gerhard Höflmaier, Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner, Energie AG-CEO Leonhard Schitter , Gerhard Steindl (EWS) Bild: Energie AG (Johann Zehner)

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck