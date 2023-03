In Munderfing ist am Samstag der Teufel los

13 Spiele, 13 Punkte. Das ist die Bilanz des SK Altheim (Bezirksliga West) im Herbst. Im Winter haben die Roten Teufel mit Rudi Spindler einen neuen Trainer engagiert. Einen, der den Verein bereits kennt. Der 40-jährige Mehrnbacher war ab 2008 zwei Jahre lang Spieler beim SK und kehrt nun als Cheftrainer zurück. Eigentlich wollte er nach seinem sechs Jahre andauernden Heimspiel als Trainer der Union Mehrnbach länger pausieren, doch das Angebot der Altheimer konnte und wollte Spindler nicht ausschlagen. „So eine Chance bietet sich nicht jeden Tag – ich musste sie ergreifen. Außerdem war der Reiz enorm“, sagt Rudi Spindler, der mit seinem Co-Trainer Armin Sulejmanovic einen erfahrenen Mann an der Seite hat, der vor allem die jungen Spieler des SKA gut kennt.

Vorbereitung, Trainingsbeteiligung, Einsatz, Engagement – mit all dem ist der neue Trainer äußerst zufrieden. „Bis auf einen kleinen Einbruch hat die Mannschaft Woche für Woche große Fortschritte gemacht. Es geht immer mehr in die Richtung, wie ich es mir vorstelle“, sagt Spindler. Gut so, denn mit Tabellenführer Munderfing wartet zum Auftakt der Rückrunde (Anpfiff ist am Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr in Munderfing) gleich ein schwieriger Brocken auf den SK Altheim. Während die Einsätze von Nico Daskiewicz (Oberschenkelverletzung) und Bastian Mühlbacher (Knöchelprobleme) noch fraglich sind, ist der Rest der Mannschaft topfit, einsatzbereit und motiviert. Dementsprechend positiv nimmt Spindler das Spiel gegen den Spitzenreiter in Angriff. „Ehrlich gesagt finde ich diese Konstellation gar nicht schlecht, weil so vielleicht der Druck in den Köpfen der Spieler nicht so groß ist. Wir können eigentlich nur überraschen und haben auf jeden Fall das Potential, dort Punkte zu machen“, ist Rudi Spindler überzeugt.





Der Kopf. Das Mentale. Beides könnte im Herbst dazu beigetragen haben, dass es bei den Roten Teufeln nicht so richtig rund lief. Inzwischen habe sein Team aber große Fortschritte gemacht, traut sich wieder mehr zu. „Darum bin ich absolut zuversichtlich, dass es am Samstag ein Spiel auf Augenhöhe wird. Was dann am Ende herausschaut, wird sich zeigen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir im Anschluss sagen können, dass es von unserer Seite eine gute Partie war.“ Und ein paar Punkte mehr auf dem Konto vor dem Duell mit Tabellennachbar Lochen wären auch nicht schlecht. Vor allem für den Kopf.

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl