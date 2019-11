Vielseitig ist Anton Haunold unbestritten. Beruflich ist der Zeller ein Zahlenmensch und betreibt als Buchhalter eine eigene Kanzlei in seiner Heimatgemeinde. 16 Jahre war der dreifache Vater außerdem als Religionslehrer in der Volksschule Zell und an den Hauptschulen Raab und Riedau sowie an der Berufsschule Schärding tätig. 1995 wurde Haunold zum Diakon geweiht und ist seit September 2000 Pfarrassistent der Pfarre Zell an der Pram.