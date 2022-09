Rudolf Spindler zerriss seine ersten Fußballschuhe für den UFC, ehe es ihn in weiterer Folge in höhrere Unterhausgefilde zog. Unter anderem stand der Mehrnbacher mehrere Jahre für den SK Altheim und den TSV Utzenaich in der Landesliga am Platz. 2016 kehrte er schließlich zu seinem Heimatverein zurück und formte aus den Mehrnbachern eine gestandene Mannschaft, die vor allem offensiv zu gefallen wusste. In den vergangenen vier Spielzeiten landete die Spindler-Elf immer unter den ersten fünf.