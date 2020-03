Die Welt ist im Ausnahmezustand, die Corona-Krise stellt unseren Alltag völlig auf den Kopf. Wie man in Krisenzeiten wie diesen nicht die Krise kriegt, haben wir Marianne Reichhart-Plank, Psychotherapeutin in Braunau, gefragt. Wie gehen die Leute mit dieser Ausnahmesituation um, was sind Ihre Erfahrungen? Steht Ihr Telefon noch still? Je nachdem. Manche Menschen brauchen gerade jetzt mehr Unterstützung, andere aber nehmen die Verlangsamung des Alltags als beruhigend und gewinnbringend war.