In Gegenverkehr gekracht: Alkolenker (26) verletzt

Der 26-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gegen 21:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Frauscherecker-Landesstrasse von St. Johann am Walde kommend unterwegs. Im Ortsgebiet von Höhnhart geriet er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Im Spital verweigerte der junge Mann den Alkotest. Der Fahrer des zweiten Autos, ein 47-jähriger Braunauer, blieb bei dem Unfall unverletzt.

