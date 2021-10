Nochmal zur Wahl aufgerufen sind die Bürger in Eggelsberg, Feldkirchen, Pontigon, Gilgenberg und in Mattighofen. In der zweitgrößten Stadt des Bezirkes treten der amtierende SP-Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer und Daniel Lang (VP) an. Der Ortschef kennt das Prozedere, es ist schon seine dritte Stichwahl. "Zur Routine wird das nicht, eine Stichwahl ist sehr ernst zu nehmen und bringt auch einen gewissen Nervenkitzel mit sich. Jetzt heißt es laufen, laufen und wieder laufen", sagt