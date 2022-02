Die Schnuppertage in Unternehmen sind für Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Mittelschule selbstverständlich. Für Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf war dies bisher nicht so. An der Adalbert Stifter-Schule in Ried wurde daher – in Zusammenarbeit mit Billa Plus und Kik – im Herbst ein neues Projekt gestartet, das auch diesen Mädchen und Burschen ermöglicht, erste Erfahrungen im Berufsalltag zu sammeln.