In der Rieder Innenstadt werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen

Die Veranstaltung "Ried singt Weihnachtslieder" findet am Rieder Hauptplatz statt.

Vergangenes Jahr wurde die Veranstaltung "Ried singt Weihnachtslieder" zum ersten Mal durchgeführt. Mit Erfolg, denn trotz Regenwetter ließen sich viele Innviertler nicht davon abhalten, gemeinsam am Rieder Hauptplatz Weihnachtslieder zu singen. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 findet die Veranstaltung heuer am Donnerstag, 12. Dezember, eine Fortsetzung.

"Wir möchten mit dieser Veranstaltung den Menschen aus dem gesamten Innviertel einen besonderen, besinnlichen Abend schenken und uns gleichzeitig für den großartigen Besuch der vielen Veranstaltungen in der Rieder Innenstadt in diesem Jahr bedanken", sagt Helmut Slezak, Geschäftsführer Stadtmarketing Ried.

Zwölf Weihnachtslieder

Der Abend startet ab 17.45 Uhr mit einem Auftritt des Bläserensembles der Landesmusikschule Ried und musikalischen Einlagen der Musikmittelschule St. Martin im Innkreis. Um 18 Uhr wird eine Fahne des Rieder Fahnenadvents gehisst. Im Anschluss beginnt "Ried singt Weihnachtslieder". Die Veranstaltung wird Hans Peter Hochhold moderieren.

Auf dem Programm stehen folgende zwölf Weihnachtslieder: "Alle Jahre wieder", "O Tannenbaum", "Kling, Glöckchen", "Feliz Navidad", "Leise rieselt der Schnee", "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Ihr Kinderlein, kommet", "Fröhliche Weihnacht überall", "In der Weihnachtsbäckerei", "Jingle Bells" und "Es wird scho glei dumpa". Wer nicht textsicher ist, kann die Liedertexte unter www.ried.com oder an Ort und Stelle über einen QR-Code abrufen. Sie sind auch in ausgedruckter Form bei der Veranstaltung erhältlich. Der Druckkostenbeitrag von drei Euro wird für einen wohltätigen Zweck gespendet.

