"Dort also, wo der Russe stur ohne Kultur vegetiert, vermag der deutsche Mensch Kulturwerte zu schaffen (...) In der Rechten den Pinsel und in der Linken die Maschinenpistole, so entstanden dort seine wunderbaren Aquarelle", steht auf einem Postwurf des "städtischen Kulturamtes" vom Frühjahr 1944. Die Ausstellung des Künstlers und Soldaten Hermann Honermann in der Galerie des "Führers Geburtshauses" wurde darauf angekündigt.