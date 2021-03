Wegen des Verbrechens der Wiederbetätigung musste sich ein 39-jähriger Serbe vor einem Geschworenengericht in Ried verantworten. Laut Anklage soll der Angeklagte am 2. Oktober 2020 in der Justizanstalt Suben, wo er eine Haftstrafe absitzen muss, den Arm zum Hitlergruß erhoben haben. Beobachtet wurde das von anwesenden Mithäftlingen und zwei Beamten der Justizanstalt.