In der Gröppe dreht sich alles ums Bier

Nicht nur Biertrinker schätzen dieses Ambiente: Die Kellergröppe in Raab und die romantische Kellergasse dorthin sind in jedem Fall einen Besuch wert. Eine gute Möglichkeit dazu ergibt sich bei der Biermesse am Samstag, 24. August. Dort präsentieren acht Brauereien der Bierregion Innviertel sowie drei weitere Brauereien ihre Köstlichkeiten. Drei Brauereien gab es früher in Raab. Sie lagerten ihr Bier dort, wo Ende August die Biermesse über die Bühne gehen wird. Dabei sollen nicht nur Biergenießer, sondern auch Hobbybrauer angesprochen werden. „Wir haben zwei Firmen eingeladen, sich zu präsentieren. Eine ist auf den Handel mit Flaschen und Gläsern spezialisiert, die andere produziert Abfüll-, Pasteurisierungs- und andere Anlagen im Lebensmittelbereich“, sagt Gastwirt Wolfgang Schraml, der mit seinem „Raaber Bier“ ebenfalls auf der Biermesse vertreten ist.

Die Geschichte der Gröppe

Auch Wissenswertes über die Kellergasse mit den traditionsreichen Kellern wird vermittelt. Zu jeder vollen Stunde werden Gratisführungen durch den Schatzlkeller und den Eiskeller veranstaltet. Die Gröppe – eine Ansammlung von Kellern, die über Jahrhunderte hinweg in die Wände der „Enzenkirchener Sande“ gehackt wurden – war bis in die 20er-Jahre noch in Betrieb. Im Winter wurde Eis aus Weihern und Teichen in große Blöcke gehackt und in die Keller gebracht. Dort sorgte das Eis für die notwendige Temperatur zur Lagerung des Bieres. Heute sind die Keller privat genutzt, zum Teil auch als Museum. Info: 07762 / 2255.