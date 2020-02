Mit ihren 26 Jahren gehört Julia Eder zu den "Küken" in den Reihen der Volkszeitungs-Ortsberichterstatter. 2017 hat die gebürtige Raaberin die Tätigkeit von ihrer Vorgängerin Anja Wöcker übernommen und informiert seither regelmäßig, was es Neues in ihrer Heimatgemeinde gibt. Auf die Frage, was Raab zu einem besonders schönen Fleckchen macht, antwortet die 26-Jährige ohne zu zögern: "Die Menschen hier und das Miteinander.