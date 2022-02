Die Profis der SV Guntamatic reisen heute am späten Nachmittag nach dem Abschlusstraining um 14 Uhr nach Klagenfurt, wo es morgen, wie gestern in den Innviertler Nachrichten berichtet, zu einem möglicherweise vorentscheidenden Spiel in der Qualifikationsgruppe kommt. Mit einem Sieg gegen die Kärntner am Sonntag (17 Uhr) könnte die SV Ried schon vor dem letzten Spiel am 6. März gegen Sturm das Ticket für die Meistergruppe lösen.