In den "heiligen Hallen" des Haubenkochs

In der Küche herrscht dichtes Gedränge. Die einen rühren kräftig Reis für das Risotto, und stellen sicher, dass er nicht anbrennt. Die anderen schneiden vorsichtig Erdbeeren in kleine Teile, bevor sie das frische Obst vorsichtig in die bereitgestellten Gläser geben. Ihre Kollegen blicken ihnen gespannt über die Schulter und legen auch selbst Hand an, wenn sie der "Chef" benötigt.