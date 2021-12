In Braunau wird Fake News über Impfung der Kampf angesagt

Hartnäckig halten sich etliche Falschmeldungen rund um die Corona-Impfung. Viele Menschen seien deshalb auch unsicher und zögern, sich die schützende Impfung zu holen, sagt Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Gemeinsam mit Primar Jürgen Barth soll diesen Menschen die Unsicherheit genommen werden. Der Mediziner hat sich bereit erklärt, in den Gemeinden des Bezirkes Braunau persönlich Fragen rund um die Impfung zu beantworten.

Am Dienstag, 28. Dezember, und am Donnerstag, 30. Dezember, wird er um 19 Uhr in Geretsberg und Höhnhart Rede und Antwort stehen. "Ich habe schon in einigen Firmen Informationsveranstaltungen zur Schutzimpfung gemacht, ich weiß also in etwa, was auf mich zukommt", sagt er. Verständlich will er die komplexen Zusammenhänge erklären und mit Falschmeldungen aufräumen. "Im Idealfall lassen sich danach jene, die noch zögern, impfen", hofft er. "Gerade den Experten sollte man vertrauen, nicht Dr. Google", betont Kronberger.

Zweifler überzeugen

Die radikalen Impfgegner werde man sicher nicht erreichen, sagt Braunaus Bürgermeistersprecher Josef Leimer (VP). "Aber vielleicht jene, die eine zweite Meinung wünschen." Die Gemeinden können sich direkt im Sekretariat von Dr. Barth melden und eine solche Veranstaltung anfragen. Auch mobile Impfteams aus dem Krankenhaus können bei Bedarf in die einzelnen Gemeinden fahren. Damit soll auch eine ortsnahe Impfung ermöglicht werden, auch in jenen Gemeinden, in denen es keinen eigenen Hausarzt gibt oder dieser Unterstützung bei der Impfung gebrauchen kann. "Die Bereitschaft meiner Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus, auszuhelfen, ist groß. Bei der Quote ist noch viel Luft nach oben. Jede Hand, die impft, wird dringend gebraucht", sagt er. Am Impfangebot liegt die weiterhin niedrige Quote im Bezirk Braunau (58,2 Prozent) sicher nicht. Geimpft wird täglich in der Bezirkssporthalle Braunau, seit kurzem auch in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen sowie bei beinahe allen niedergelassenen Ärzten. Im Jänner wird auch in Geretsberg eine Impfstraße eröffnet, die abwechselnd mit jener in Mattighofen betrieben wird. "Jeder, der eine Impfung will, bekommt in der Nähe zeitnah einen Termin", versichert der Bezirkshauptmann.

Erfolgreiche Impfaktionswoche

Gut angenommen wurde das Angebot während der Impfaktionswoche. In 14 Tagen habe man dadurch die Impfquote um zwei Prozent steigern können, so Kronberger. Er dankt allen, die dabei unterstützt haben – neben den Ärzten und ihren Mitarbeitern, dem Roten Kreuz und der Firma WEMS auch den Gemeinden, die vielerorts die Anmeldungen für die Impfung übernommen haben und dies auch weiterhin tun, um die Arztpraxen zu entlasten.

Großes Ziel ist es, die Impfquote zu steigern und vor allem hinsichtlich der geplanten Impfpflicht Falschmeldungen zu entlarven und aufzuklären. Weitere Aktionen seien geplant, kündigt Kronberger an.

Heuer noch zwei Termine

Faktencheck zur Corona-Schutzimpfung mit Primar Jürgen Barth am Dienstag, 28. Dezember, in der Mehrzweckhalle in Geretsberg und am Donnerstag, 30. Dezember, in der Turnhalle der Volksschule Höhnhart, jeweils 19 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich!