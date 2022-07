In Braunau und Ried sollen demnächst Regenbogen-Zebrastreifen kommen

"Schaffung eines Regenbogen-Fußgänger*innen-Überganges" heißt der Tagesordnungspunkt 5.14, über den heute Abend bei der Sitzung des Rieder Gemeinderates abgestimmt werden soll. Die Schaffung dieser Schutzwege, die als Zeichen für Gleichbehandlung von Menschen aller sexuellen Orientierungen stehen, wird österreichweit in vielen Orten diskutiert. In Ried soll dieser im Bereich der Friedrich-Thurner-Straße an der Ecke Froschaugasse/Marktplatz umgesetzt werden. "Ich gehe davon aus, dass es eine Mehrheit dafür geben wird", sagte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) gestern im OÖN-Gespräch.

Auch in Braunau wird morgen über einen Regenbogenschutzweg am Stadtplatz abgestimmt. Der Antrag auf Neugestaltung des Zebrastreifens zwischen Rathaus und dem Café Melange kommt von der SPÖ und soll "als Zeichen der Diversität in der Braunauer Bevölkerung" stehen. Der Gemeinderat in Braunau tagt am Donnerstag, 7. Juli, 18 Uhr, im Veranstaltungszentrum.

Änderungen im Zentrum

In Ried wird es heute aus verkehrstechnischer Sicht interessant: Mehrere Änderungen sollen in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Fix dürfte unter anderem sein, dass der beliebte Grünmarkt seine Zukunft am oberen Hauptplatz haben dürfte. Dafür wird auch die Verkehrsführung an den Dienstagen geändert. Die Einfahrt auf den unteren Hauptplatz soll dann über die Neugasse erfolgen, die Ausfahrt über die Rathausgasse.

In Zukunft soll die Einfahrt vom Roßmarkt auf den Hauptplatz über die Gebhartgasse nicht mehr möglich sein. "Hier soll die erste, sehr kleine Fußgängerzone Rieds entstehen", sagt Zwielehner. Das sei ein kleiner Anfang für eine verkehrsberuhigte Innenstadt.

Vor dem Aus könnte auch die umstrittene Pfostenbegrenzung beim Schönauerweg (Stadtpark) stehen. Über eine Neuverordnung der Parkregelung Schönauerweg 1-29 wird ebenfalls heute im Rathaus abgestimmt.