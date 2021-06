In Auto eingeschlossen: Feuerwehr befreite Baby

Die Frau hatte sich versehentlich aus ihrem Auto, das sie vor einem Großhandel in der Kasernstraße in Ried im Innkreis geparkt hatte, ausgesperrt. Ihr sechs Monate altes Baby blieb bei hochsommerlichen Temperaturen allein im Wagen zurück. Polizei und Feuerwehr rückten zur Personenrettung an.

Während das Kind durch die Fensterscheibe hindurch bei Laune gehalten wurden, verschafften sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ried im Innkreis Zugang zum versperrten Wagen. Nach gut einer halben Stunde konnte die besorgte Mutter ihr unversehrtes Baby wieder in die Arme schließen.