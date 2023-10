In Angelschnur verfangen: Feuerwehr Ried befreite Ente

Einer aufmerksamen Passantin hat eine in Not geratene Ente vielleicht ihr Leben zu verdanken: Der Wasservogel hatte sich an einem Weiher im Gemeindegebiet von Ried im Innkreis in einer Angelschnur verheddert und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Die Zeugin schlug Alarm und die Freiwillige Feuerwehr Ried rückte zur Rettung des entkräfteten Wildtieres an. Die Ente konnte schnell wieder in die Freiheit entlassen werden.

Die Polizei kontrollierte im Anschluss den Uferbereich. Dabei fanden die Beamten mehrere Haken und mit Kunstködern bestückte Angelschnüre. Laut den Bewirtschafter der Teichanlage sei auch bereits Schaden am Fischbestand entstanden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

