In Altötting eine musikalische Sternstunde erleben

Am Samstag, 27. Jänner, findet um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongressforum Altötting das im Dezember verschobene große Weihnachtskonzert des euregio oratorienchors statt. Auf dem Programm steht ein musikalisches Highlight nach dem anderen.

Das Konzert wurde bereits im Rahmen der "Philharmonischen Weihnacht Bad Reichenhall" im königlichen Kurhaus aufgeführt. Der Generalmusikdirektor der Bad Reichenhaller Philharmoniker, Daniel Spaw, war beim Reichenhaller Konzert anwesend und begeistert von der Qualität der Aufführung. Besonders gefreut hatte er sich auf das Stück "In terra pax" von Finzi, das selten zu hören ist, weil es hohe Anforderungen an die Ausführenden stellt. "Meist wagen sich nur Profichöre oder große Häuser an dieses Stück", sagt der Chordirigent André Gold. Die farbige Instrumentierung mit einer Celesta ist zudem ein Höhepunkt.

Normalerweise kennen Zuhörer dieses klavierähnliche Instrument nur aus Mozarts Zauberflöte. Es ist ein Glockenspiel, wird aber wie das Klavier mit Tasten gespielt. In Bad Reichenhall durften wir die nagelneue Celesta einweihen. Den zweiten Einsatz hat das Instrument dann in Altötting, gespielt wieder von Afrodite Stein-Stylianidou.

Karten gibt es ab sofort bei Reservix und später an der Abendkasse.

