Impfung in der Weberzeile

Impfwillige ab 18 Jahren können sich an diesem Tag ohne Voranmeldung den Impfstoff (Johnson & Johnson) verabreichen lassen, mit diesem Vakzin reicht eine Impfung aus. Junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren können sich ebenfalls impfen lassen, ihnen wird der 1. Stich mit Biontech/Pfizer verabreicht. Für Jugendliche bis 14 Jahren ist die Anwesenheit der Eltern erforderlich. Mitzubringen sind in jedem Fall ein Ausweis bzw. (wenn vorhanden) ein Impfpass. Das Aufklärungsformular sollte idealerweise vorher heruntergeladen und ausgefüllt werden. Geimpft wird in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Die Impfaktion findet in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich statt. Weiter Informationen unter www.gesundesried.at