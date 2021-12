Impfstraße auch am Feiertag

Jeweils am Dienstag und Mittwoch von 12 bis 15 Uhr können sich über 12-Jährige neben dem Haupteingang des Klinikums impfen lassen. Auch am Feiertag, 8. Dezember, ist die Impfstraße in Betrieb – an diesem Tag impft der Ärztliche Direktor Thomas Meindl persönlich.

Ihm organisatorisch zur Seite stehen werden Pflegedirektorin Martina Bruckner und der Kaufmännische Direktor Thomas Diebetsberger.