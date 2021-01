Impfstart auch in den Innviertler Altenheimen

Die Impfungen gegen Covid-19 sind in den Innviertler Bezirksalten- und Pflegeheimen angelaufen. Heute erfolgt der Impfstart im Bezirk Schärding, am Dienstag werden in den beiden Rieder Pflegeheimen die ersten Impfungen verabreicht.

"Die Impfung ist auch im Innviertel angekommen, und es ist wichtig, das auch entsprechend zu vermitteln", sagt der Rieder Mediziner Christoph Huber. Er ist einer von 18 niedergelassenen Ärzten aus dem Bezirk Ried, die in den Rieder Pflegeheimen am Dienstag in einer gemeinsamen Aktion die Impfungen vornehmen werden. Rund 150 Personen werden dort betreut.

Christoph Huber aus Ried und sein Kollege Armin Reischl aus Ort koordinieren die Impfung. "Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von den 18 niedergelassenen Ärzten. Uns ist es ein großes Anliegen, dass gerade für die älteren Menschen, bei denen die Erkrankung am schwersten verläuft und die die höchste Sterberate haben, rasch eine Impfung möglich wird", sagt der Rieder Arzt. Binnen einer Woche sollen auch die Bewohner aller Pflegeheime im Bezirk Ried – also auch in Eberschwang, Obernberg und Mehrnbach – geimpft werden.

Das gemeinsame Vorgehen sei auch durch die notwendigen Maßnahmen zur Kühlung des Impfstoffes sinnvoll, erklärt Christoph Huber.

Denn der Impfstoff muss innerhalb fünf Tagen nach dem Auftauprozess verabreicht werden. "Der Impfstoff ist auch nicht als Einzeldosis erhältlich, sondern es sind mehrere Impfdosen abgepackt, auch dadurch ist diese konzertierte Aktion sinnvoll", erklärt Huber. Er sowie seine Arztkollegen werden sich ebenfalls impfen lassen.

In den beiden Rieder Pflegeheimen rechne man bei den Bewohnern mit einer Durchimpfungsrate von rund 75 Prozent, sagt Christoph Huber. Seriöse und umfangreiche Aufklärung sei notwendig, um auch beim Pflegepersonal Skepsis zu reduzieren. Die Bereitstellung des Impfstoffes von Pfizer/Biontech sei auch für den zweiten Impfzyklus ab 2. Februar gesichert, so der Rieder Arzt.

Schärding: Heute Impfstart

In den Schärdinger Pflegeheimen wird bereits ab heute, Freitag, geimpft. "Dort lässt sich Heimleiter Bernhard Hatheier als Erster im Bezirk Schärding durch Heimarzt Thomas Laherstorfer impfen. "Auch um zu zeigen, dass die älteren Bewohner keine Versuchskaninchen sind, dieses Gerücht hält sich hartnäckig und ist einfach falsch", heißt es dazu in einer Stellungnahme des Schärdinger Sozialhilfeverbandes. Nur durch die Impfung sei letztlich eine Rückkehr zur Normalität möglich. In den kommenden Tagen werden in den Pflegeheimen Schärding, Andorf und Zell an der Pram sowie im Caritas Invita Engelhartszell die Impfungen verabreicht.

Im Altenheim Maria Rast in Maria Schmolln, das von den Franziskanerinnen von Vöcklabruck geführt wird, wurde bereits am Dienstag geimpft: "65 Bewohner und 30 Mitarbeiter haben sich impfen lassen", sagt Heimleiter Alois Gerner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at