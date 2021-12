Impfen in der HTL: Mehr als 200 kamen

87 Erst-, 31 Zweit- und 116 Drittstiche haben Schulärztin Regina Webersberger und Arzt August Harner mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes verabreichen können. "Wir wollen an der HTL Braunau den Unterrichtsalltag bald wieder normal gestalten können, Schulveranstaltungen ermöglichen, unsere Schule auch externen Personen zeigen dürfen. All das schaffen wir, wenn die Impfquote hoch genug ist, und deshalb haben wir uns entschieden, unseren Teil dazu beizutragen", sagt Schulleiterin Gerda Schneeberger. Die Impfung war für alle Personen ohne Anmeldung möglich. Gekommen sind neben Lehrkräften und Schülern auch Eltern, Absolventen und Freunde der HTL.

Auch in Zukunft wird es wieder niederschwellige Impfangebote in der HTL in Braunau geben. Aktuelle Informationen dazu gibt es auf der HTL-Facebookseite und der Homepage htl-braunau.at.

Zwei neue Impfstraßen

Regelmäßige Impfungen finden auch in den Impfstraßen des Landes statt. Zu den bisher 20 dauerhaft eingerichteten Impfstraßen (unter anderem in Braunau und Ried) hat das Land kürzlich weitere Impfstraßen eröffnet: in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen (Bezirk Braunau) und ab 16. Dezember im Schloss Zell an der Pram im Bezirk Schärding.

Mehr Informationen online unter ooe-impft.at