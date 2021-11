Impfaktion im Bezirk wird weiter ausgeweitet

Das Krankenhaus St. Josef bietet der Bevölkerung ab Montag, 15. November, zusätzliche Termine – geimpft wird von den Ärztinnen und Ärzten des Spitals jeweils am Montag von 8 bis 14 Uhr sowie am Dienstag von 8 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr. Für die Impfung ist keine Anmeldung erforderlich. Die zusätzlichen Impf-Termine am Montag und Dienstag sind vorläufig bis Weihnachten geplant.

Jeweils von Mittwoch bis Freitag werden darüber hinaus Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses das Rote Kreuz beim Impfen unterstützen. Diese Hilfestellung seitens des Krankenhauses startete bereits am 10. November. Die Impfungen finden aufgrund der aktuellen Bauarbeiten nicht im Krankenhaus, sondern in der Braunauer Bezirkssporthalle statt.