Immobilien: Ungewissheit bremst Nachfrage ein

Der Immobilien- und Wohnungsmarkt hat die Corona-Krise unmittelbar zu spüren bekommen. In den ersten beiden Wochen nach Beginn der Krise war eine Art Schockstarre zu spüren, die Nachfrage nach Wohnungen ist in dieser Phase deutlich zurückgegangen. Mittlerweile hat sich die Situation wieder etwas verbessert, so die Innviertler Remax-Experten um Christian Haidinger und Martin Rachbauer.

"Ich gehe davon aus, dass das Angebot an Wohnungen ab dem dritten Quartal steigen wird, aber die Nachfrage wegen der erschwerten Rahmenbedingungen sowie Ungewissheit hinsichtlich der Arbeitsplätze etwas länger brauchen wird, um auf das Niveau der vergangenen Jahre zu kommen. Dies wird dazu führen, dass die Preise wohl unter Druck geraten werden", so Haidinger.

Die Preisdynamik der vergangenen Jahre werde sich auf dem Immobilienmarkt in den kommenden Monaten deutlich einbremsen, auch bei den Wohnungen. Wobei die Preise für Eigentumswohnungen etwas stabiler bleiben sollten als die Entwicklung bei den Mieten. Die Preise für Einfamilienhäuser dürften leicht zurückgehen, ein Einbruch werde aber auch hier nicht erwartet. Bei Baugrundstücken bleibe ausschließlich die Verfügbarkeit von Grundstücken der preisbestimmende Faktor – die Nachfrage nach frei verfügbaren Grundstücken werde im Innviertel weiterhin gut bleiben.

Die These, dass aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zukünftig quasi alle aufs Land wollen, wird von den Remax-Experten allerdings nicht geteilt. "Wir haben unsere Tätigkeit derzeit auf die digitalen Kanäle und virtuelle Besichtigungen umgestellt. So sind wir in der Lage, unseren Kunden Videos und 360-Grad-Rundgänge mit einer virtuellen Besichtigung der Immobilien anzubieten", so Rachbauer.

Der Jahresvergleich mit Vor-Corona-Zeiten auf Basis aller Verkaufspreise im amtlichen Grundbuch: Während im Bezirk Braunau bei den Wohnungen die Anzahl um 23 Prozent auf 309 Einheiten anstieg, fiel der Bezirk Ried bei der Anzahl um sechs Prozent auf 189 Einheiten.

Im Fünfjahresvergleich stiegen die Preise bei Eigentumswohnungen im Bezirk Braunau zuletzt um 45 Prozent, innerhalb von zehn Jahren um 80 Prozent – im Bezirk Ried liegen die Vergleichszahlen bei plus 24 beziehungsweise plus 51 Prozent.

Die Wohnungsgrößen im Schnitt: Bezirk Braunau 63 Quadratmeter, Bezirk Ried 73 Quadratmeter und Bezirk Schärding 67 Quadratmeter.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at