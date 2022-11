"Immer nur das Minimalste an Daten bekanntgeben"

Informatik ist seine Leidenschaft, die Arbeit am Computer bestimmt seinen schulischen und privaten Alltag: HTL-Schüler Fabian Gurtner aus Kirchheim sucht und findet auch Sicherheitslücken auf Webseiten oder in Computernetzwerken. Erst kürzlich hat er einen Bewerb dazu gewonnen. Im Interview spricht er darüber, wo die Gefahren in der Computerwelt lauern und wie man sie weitgehend entschärfen kann.