Imkerverein lädt am Sonntag zum "Tag des offenen Bienenstocks"

Am kommenden Sonntag lädt die Gemeinschaft zum "Tag des offenen Bienenstocks" bei der Familie Pichler (Schacha 3, Dorf an der Pram). Von 13 bis 17 Uhr werden Führungen und die Möglichkeit geboten, sich bei einem "Schaubienenstock" detaillierter mit dem Leben der Insekten zu beschäftigen. Für Fans der Kulinarik wird zum einen das Honigschleudern veranschaulicht und zum anderen ein Honigbuffet aufgebaut. Dass sich der Imkerverein für das Wohl der Bienen in der gesamten Gemeinde einsetzt, beweist auch die Tatsache, dass erst im vergangenen Jahr ein Bienenstock vor dem Gemeindeamt aufgestellt wurde.

