Es ist ein nur allzu bekanntes Szenario für die Bürger der Region: Die Salzachbrücke von Ettenau nach Tittmoning musste nach dem Starkregen Anfang August wieder gesperrt werden. Seit Jahren fordern sie den Neubau der Brücke, die schon mehr als 80 Jahre alt ist. Es ist das einzige Verbindungsstück zu Bayern in der Umgebung, die nächsten Brücken befinden sich in Burghausen und Oberndorf, was einen Umweg von mehr als 30 Kilometer pro Strecke für die Anrainer bedeutet.