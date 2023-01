Im Krankenhaus Ried kamen im vergangenen Jahr 843 Kinder zur Welt

Am 1. Jänner um 10.45 Uhr wurde das erste Baby des Jahres 2023 im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried geboren. Im abgelaufenen Jahr erblickten 843 Kinder im Rieder Spital das Licht der Welt, 417 Mädchen und 426 Buben. Durchschnittlich zwei bis drei Neugeborene pro Tag starten im Innviertler Schwerpunktspital in das Abenteuer Leben. Von den 843 Kindern im Jahr 2022 sind 76,2 Prozent natürlich zur Welt gekommen, die Kaiserschnittrate lag bei 23,8 Prozent.

„Unser Ziel ist es, jede Geburt so natürlich wie möglich ablaufen zu lassen, aber gleichzeitig auch so sicher wie nötig. So können werdende Eltern in einer geborgenen und sicheren Atmosphäre mit persönlicher Zuwendung ihr neues Familienleben beginnen“, sagt Primar Walter Dirschlmayer, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Gerlinde Feichtlbauer, die leitende Hebamme ergänzt: „Am allerwichtigsten ist es, auf die Wünsche der Frau einzugehen. Denn jede hat ihre Vorstellung von einer Geburt, aber die Realität kann anders aussehen. Dann bemühen wir uns, die Gebärende so zu begleiten, dass es ein positives Geburtserlebnis wird.“

Geburtshilfe-Abteilungsleiter Primar Walter Dirschlmayer

