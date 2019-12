Im Kokainrausch: 20-Jähriger ging mit Messer auf Kontrahenten los

Eine lange Nacht, in der offensichtlich Alkohol und Kokain in rauen Mengen konsumiert worden war, hat für einen 20-Jährigen im Gefängnis, für einen 23-Jährigen mit Schnittverletzungen geendet.

In Wohnung gestürmt

Es war am Montagvormittag, als der Bosnier (23) und der Russe (20), beide aus dem Bezirk Braunau, in Streit gerieten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren laut Polizei nicht bekannt. In den Nachtstunden sollen die beiden laut Polizei noch gemeinsam getrunken und Drogen konsumiert haben.

Der 23-Jährige ging nach Hause, wo wer wenig später von seinem Kontrahenten aufgesucht wurde Der Russe klopfte gegen die Türe und stürmte dann in die Wohnung des Bosniers. Er versuchte sofort, mit einem Messer auf den 23-Jährigen einzustechen, wobei die beiden Männer zu Sturz kamen. Auf dem Boden ging die Rangelei weiter.

Drei Leichtverletzte

Angehörigen und Zeugen gelang es schließlich, den Angriff abzuwehren, die beiden Männer zu trennen. Sie zerrten den Angreifer aus der Wohnung, dieser ergriff die Flucht. Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde gegen den 20-jährigen eine Festnahmeanordnung erlassen. Er konnte am Abend in der Wohnung eines Freundes festgenommen werden und wird in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

Das 23-jährige Opfer erlitt leichte Schnittverletzungen, zwei Helfer wurden ebenfalls leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

