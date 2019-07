Im kleinen Bioparadies des "Klarlbaun" im Stift

Wer das erste Gewächshaus der Familie Stockenhuber am Rande des Stiftes Engelszell betritt, fühlt sich ein wenig wie im Paradies. Was weniger mit dem nahen Trappistenkloster als vielmehr mit der pflanzlichen Vielfalt, die hier anzutreffen ist, zu tun hat. Da hängen reife Kürbisse "vom Himmel", zwei bereits Anfang Juni meterhohe Paradeiserreihen begrüßen Spalier stehend die Gäste. Paprikapflanzen – glaubt man – kann beim Wachsen zugeschaut werden. Das Glashausklima macht es möglich. In weiter hinten gelegenen Glashäusern wächst das vor drei Jahren gestartete und von vielen als "Himmelfahrtskommando" abgetane jüngste Wagnis von Monika und Walter Stockenhuber heran - Hanf, für Lateiner Cannabis. Aber nicht etwa, weil die "Klarlbaun z’Blindendorf" in Lambrechten hier in Engelhartszell auf verbotenen Wegen Rauschgifte produzieren und vertreiben wollten, sondern weil Monika auf die "ungeheure" Wirksamkeit von Hanf als Heilmittel gestoßen ist.

Dem umtriebigen Ehepaar war von vornherein klar, dass damit ihr Ruf als "Hüter und Vermehrer" von Biovielfalt auf dem Spiel stand. "Weil ich mich aber intensivst mit dem Thema Hanf als Heilmittel beschäftigt habe, sind wir das Wagnis schließlich eingegangen", sagt die engagierte Biobäuerin – auch bei ernsten Themen stets mit einem Lächeln um die Augen. Um Freunde und Feinde – "jetzt spinnen’s komplett, die Klarlbaun" – vor den Kopf zu stoßen.

Regelmäßige Kontrollen

Jede Menge offizieller und inoffizieller Lebens- und andere Polizisten schauen seither unangekündigt immer wieder nach dem Rechten. "Sollen sie, wir haben nichts zu verbergen", sagt Biofreak und Naturbursch Walter Stockenhuber mit gebräuntem "Oben ohne" – und von der Arbeit gestähltem Körper. Das Entledigen des meisten Gewandes hat nichts damit zu tun, dass Walter Stockenhuber vielleicht "eine zu viel geraucht" habe, sondern ist ausschließlich auf die feuchtwarmen Temperaturen in den Gewächshäusern zurückzuführen. Die Stockenhubers haben auch deshalb keine Angst vor prüfenden Obrigkeiten, weil die hier in Engelhartszell gezogenen Hanfpflanzen über "nur ganz geringe Anteile an THC" (Tetrahydrocannabinol) verfügen. "Und diese sind für den schlechten, weil Rausch erzeugenden Ruf von Hanf schuld", klären die Stockenhubers übereinstimmend auf. Auf die Frage, warum Hanf immer noch auf der roten "Rauschgiftliste" stehe, wenn er doch so heilsame Wirkungen erzielen könne, antwortet Walter Stockenhuber wie aus der Pistole geschossen: "Weil die Pharmaindustrie entscheidet, was die Politik zu sagen hat!" Durch ihre auch aufklärerische Arbeit hier in den Glashäusern in Engelhartszell und bei zahlreichen Vorträgen "legen die Leute immer mehr und Gott sei Dank die Scheuklappen dem Thema Hanf gegenüber ab", sagt Chefin Monika.

Pflanzliche Vielfalt

Ganz wichtig ist Monika Stockenhuber neben dem ganzen "Hanftheater" der Hinweis, dass heuer wieder mehr Wert auf die pflanzliche Vielfalt in Engelszell gelegt werde. "Im Vorjahr haben wir einige Kundschaften verärgert, weil wir der enormen Nachfrage nach Paradeisern, Paprika und anderen Pflanzen nicht ganz nachkommen konnten", sagt die umtriebige Unternehmerin.

Das wird sich heuer wieder ändern: Tausende Paradeiser- und Paprikapflanzen wachsen derzeit um die Wette heran. Der Hinweis auf "zweihundert verschiedene Sorten" ist wohl der beste Beweis, dass in wenigen Wochen jeder noch so ausgefallene Paradeiserwunsch erfüllt werden kann.

Bio-Vielfaltsgärtnerei beim Stift Engelszell, Tel.: 0676 / 7613 194, info@ klarlbau.at, www.klarlbau.at