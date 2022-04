"Fakten oder Fake News – sind alle Informationsquellen seriös?" Diese Frage sollten sich Medienkonsumenten öfter stellen und dadurch ihre Medienkompetenz zeigen, sagt OÖN-Politikjournalist und Wien-Korrespondent Christoph Kotanko. Bei einem Vortrag zu diesem Thema in Braunau stand er einem sehr interessierten und kritischen Auditorium Frage und Antwort zu Fakten, Fake News und Medien.

Durch soziale Medien sei jeder "medienmächtig, aber deswegen nicht gleichzeitig medienmündig", sagte Kotanko. Die Schulung der Medienkompetenz vom Volksschulalter an müsse forciert werden. Zu wissen, dass gerade hinter sozialen Medien digitale und gewinnorientierte Geschäftsmodelle stehen, sei ebenfalls nicht unerheblich. "Diese folgen der Logik des Marketings und Verkaufs", konkretisierte Christoph Kotanko. Aber auch am Beispiel der Berichte über den Ukraine-Krieg zeige sich, wie schwierig es sei, glaubwürdige und belegbare Informationen zu übermitteln: "Vieles ist schwer zu bewerten, und es ist die individuelle Leistung der Journalisten, über die Lage zu berichten."

"Dabei sein, nicht dazugehören"

Dass sie medienkritisch ist, stellte die Zuhörerschaft unter Beweis. So wurde der Journalist mit Fragen wie "Wie nehmen Parteien Einfluss auf Zeitungen und Journalisten?" oder "Was können wir in der Causa Nehammer (Berichte über alkoholisierte Personalschützer; Anm.) glauben?" konfrontiert.

Die Causa Nehammer sei "insgesamt schwer, seriös zu beurteilen", sagte Kotanko. Gebot der Stunde sei es hierbei, jede Quelle zu hinterfragen. Dass von politischer Seite versucht wird, Einfluss zu nehmen, sei ebenfalls Tatsache, nur: "Man muss ja nicht nachgeben!", so Kotanko. In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema "Presseförderung" und "staatliche Inserate" angesprochen. Er sei der Meinung, staatliche Inserate sollten "nur an Medien vergeben werden, die ein gewisses Qualitätskriterium erfüllen", so Kotanko.

Was er zu manchmal unübersehbarer Verhaberung zwischen Journalisten und Politikern bzw. Meinungsbildnern sage, erklärte Christoph Kotanko an seiner persönlichen Einstellung: "Ich halte es mit folgendem Prinzip: Überall dabei sein, aber nicht dazugehören!"

"Welche Quellen nutzen Sie für die Recherche?", wollte eine Besucherin wissen. Die Antwort: "Am besten ist es, wenn man selbst dabei ist, die teilnehmende Beobachtung ist die beste Informationsquelle. ,Ich hab das im Internet gelesen‘ – das ist kein Qualitätshinweis." Medienarbeit habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert, aber "Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit sind die härteste Währung im Journalismus. Höchstes Gut ist Glaubwürdigkeit, nicht Geschwindigkeit." (rokl)