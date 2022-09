Im Innviertel gegründeter Filmverband serviert Höhepunkte seit Bestehen

Der 2016 auf Innviertler Initiative gegründete Österreichische Jugendfilmverband serviert nun eine Auswahl an Eigenproduktionen: "Das Beste aus fünf Jahren Kinogeschichte" kommt am 23. September ab 17.45 Uhr im Star Movie Kino Ried-Tumeltsham bei freiem Eintritt mit den Höhepunkten aus mehreren Werken daher. Im Anschluss lassen die jungen Filmemacher ihre Arbeiten seit Vereinsgründung Revue passieren und stehen für Gespräche zur Verfügung.

Gedreht wurde in den vergangenen Jahren auch im Innviertel, es sind Filme entstanden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, so der Verband. Von Horror und Suspense bis hin zu Comedy ist vieles vertreten, manche Filme dauern nur ein paar Minuten, andere sind eine Stunde lang. In einem Highlight-Cut wird am 23. September das Beste aus dem Gesamtwerk präsentiert. Unter anderem ist mit "Trust" einer der ersten Filme des Verbands in voller Länge zu sehen: Zu dieser Zeit wurden die Drehbücher beim Jugendfilmverband noch auf Englisch geschrieben.

Drehorte auch im Innviertel Bild: privat

Projekte wie "Auf uns!" und "Escape" hingegen sind bereits auf Deutsch. "Und zwar so, wie sich die Schauspieler am wohlsten fühlen, oft im Dialekt." Im Anschluss an die Vorstellung in Star-Movie-Kino, die um 17.45 Uhr beginnt, gibt es eine Podiumsdiskussion, bei der auch vom Publikum Fragen gestellt werden können. Schwerpunktmäßig geht es um die Geschichte des Verbands, wie es zur Gründung kam, und um die Entwicklung bis zum heutigen Tag: wie aus einem Freizeitprojekt von Schülern des B(R)G Ried ein eigener Verein wurde. Tickets zum Event können kostenlos unter jugendfilmverband.at reserviert werden. Kurzfilme, die in der jüngeren Vergangenheit erschienen sind, sind unter anderem "Die Odyssee des Fraunz" und "Godfather". Gemäß dem Motto "Gemeinsam vor und hinter der Kamera" arbeiteten Mitglieder des Jugendfilmverbands zusammen, um die Kurzfilme zweier ihrer Kollegen aus dem Bezirk Ried – Clemens Genböck und Alexander Hörl – vom Drehbuch in bewegte Bilder zu verwandeln. Zu den Schauplätzen zählten öffentliche und private Grundstücke im Innviertel. Neben Häusern und Wohnungen in Utzenaich fanden die Drehs im Rieder Stadtpark und auf den ruhigeren Straßen Neuhofens statt – natürlich mit Genehmigung, so die Projektanten. Außerdem wurde ein Gasthaus in Schildorn in Szene gesetzt.