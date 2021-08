Im Inneren völlig neu: Jahnturnhalle wird renoviert

Am "26. Maien 1923" war der Grundstein für die Rieder Jahnturnhalle gelegt worden – 98 Jahre später wird das Gebäude in großem Stil renoviert. Dabei war ursprünglich nur die Sanierung der Sanitäranlagen im Keller geplant gewesen, wie der Obmann des TV 1848 Ried, Armin Grünbart, bei einem Lokalaugenschein in der Turnhalle erzählt.