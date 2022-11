Im "Industry Space" tüfteln Schüler an Logistiknetz mit autonomem Transport

Das Arbeiten an Zukunftslösungen und die Forschung an industriellen Digitalisierungsthemen haben an der HTL Braunau einen weiteren Schub erhalten. Mit einem neuen "Industry Space" im eigenen Haus wird es nun möglich, alle vier Abteilungen der HTL Braunau – Elektronik und Technische Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnologie sowie Mechatronik – im neuen Labor zusammenzuführen.