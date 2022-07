Optiker, Drogerie, Blumen- und Schuhgeschäft, frühere Metzgereien: In einigen Erdgeschoßen der Stadtplatzhäuser in Mattighofen ist es finster geworden. Binnen kurzer Zeit haben gleich mehrere Geschäfte geschlossen. Die Stadtgemeinde will den Leerständen Leben einhauchen und holt sich dazu professionelle Hilfe.