Im bayerischen Grenzgebiet werden immer mehr Drogenlenker erwischt

Sollte das irgendein betroffener Lenker aus dem Artikel lesen:



Mach‘ am Wochende beim Fortgehen oder in deinen eigenen vier Wänden was du willst, es kann ja jeder entscheiden in welche Richtung er sein Leben lenken möchte, der Weg ist jedoch sicherlich zum Scheitern verurteilt...



Aber: In ein Auto setzen in so einem Zustand geht absolut nicht! Sich selbst mit diesen Substanzen zu gefährden ist das Eine, aber Andere/Unbeteiligte das ist nicht tragbar!