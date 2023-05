Im Abstiegskampf könnte Ried heute Abend vorlegen

Kann die SV Guntamatic Ried heute Abend (19.30 Uhr) den Druck auf den unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf, den SCR Altach, erhöhen? Dazu würden die Innviertler nach zuletzt vier Unentschieden in Serie einen Sieg beim Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol brauchen. Nur mit einem vollen Erfolg wäre sicher, dass man Altach im direkten Duell kommende Woche mit einem Heimsieg am drittletzten Spieltag überholen könnte. Altach empfängt am Samstag Hartberg daheim.