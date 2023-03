"Im Abstiegskampf kann ein einziger Punkt entscheiden"

"So ein Erfolgserlebnis tut jedem Fußballer gut. Freude und Erleichterung über den Sieg gegen Altach waren groß, aber jetzt geht es nur um das nächste Spiel", sagt SV-Ried-Spieler Markus Lackner. Nach acht sieglosen Spielen in Serie feierten die Innviertler am Sonntag einen verdienten 2:1-Auswärtssieg in Altach. Damit hat man die "rote Laterne", also den letzten Tabellenplatz, an die Vorarlberger abgegeben.