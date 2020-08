Illegale Techno-Party von der Polizei in Taufkirchen frühzeitig beendet

Eine unangemeldete Techno-Party hat in der Nacht auf Sonntag viele Gemeindebürger von Taufkirchen ziemlich aufgeregt. Der Musiklärm war weithin hörbar, um 6.30 Uhr haben einige Polizeistreifen das illegale Fest dann beendet.

Bei Eintreffen der Polizei am Sonntagmorgen waren noch rund 150 Personen anwesend. Der Bauernhof, auf dem die Party stattfand, liegt zwischen Laufenbach und Maad. Der nicht mehr bewirtschaftete Hof ist zu einem Veranstaltungsstadl umgebaut worden. Normalerweise veranstaltet dort einmal im Jahr die Feuerwehr ein Fest. Heuer ist die Veranstaltung Corona-bedingt allerdings ausgefallen.

Bereits am Samstagnachmittag gab es die ersten Beschwerden. "Die Lautstärke war extrem hoch. Einige Taufkirchner haben sich sogar auf den Weg gemacht, um nachzusehen, was da abläuft. Die Techno-Party war als private Veranstaltung "getarnt", dem Vernehmen nach hätte das Fest über den Samstag hinaus andauern sollen.

Laut ersten Auskünften der Polizei-Pressestelle dürften viel Alkohol und auch Drogen konsumiert worden sein.

Auch Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund war nicht gerade erfreut über diese Party: "Da ich in fast unmittelbarer Nähe zu Hause bin, habe ich den Lärm mitbekommen. Der Besitzer dürfte die Location jemandem privat vermietet haben, und die haben dann eine Riesenparty daraus gemacht. Einige haben auch dort gecampt!" Die Besucher dürften sich über soziale Netzwerke abgesprochen haben, es waren Kennzeichen aus ganz Oberösterreich und auch angrenzenden Bundesländern auf dem Gelände zu sehen. Am Sonntag um 6.30 Uhr früh hat die Polizei das Fest dann abgedreht. "Das Ganze war weit weg von einer privaten Veranstaltung. Die Sache wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Bereits am heutigen Montag wird es ein Gespräch mit der Bezirkshauptmannschaft Schärding und der Polizei geben, wie man solche Veranstaltungen für die Zukunft verhindern kann. Wir werden auch mit dem Besitzer des Hofes ein ernstes Wort reden. Es ist nicht einzusehen, dass sich jeder kleine Verein an die Regeln hält und andere glauben, sie brauchen sich an gar nichts zu halten", sagt Bürgermeister Paul Freund. (jsz)

