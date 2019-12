Illegale pyrotechnische Gegenstände nach Detonation sichergestellt

Beamte der Polizeiinspektion Obernberg am Inn fuhren nach Neuhaus und trafen an dem beschrieben Ort mehrere Personen an. Diese gaben zu, dass sie die Verursacher des Lärms gewesen seien. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnten zahlreiche, erst kürzlich illegal aus Tschechien eingeführte pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und F4 sichergestellt werden. Die drei Männer zeigten sich einsichtig und werden an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis angezeigt.

