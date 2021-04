Im Durchschnitt alle 14 Tage ein halber Kipper voll – so viel Müll wird in der Gemeinde Schalchen laut SP-Bürgermeister Andreas Stuhlberger (Bild) am Straßen- und Bachrand gefunden. "Das ist leider kein neues Problem, aber seit Corona ist das wirklich extrem geworden", sagt der Ortschef. Auch Munderfing kämpft mit demselben Problem. Unverschämt sind die Müllentsorger geworden, gleich mehrere randvolle Säcke Restmüll schmeißen sie achtlos im Gemeindegebiet weg.