Katharina Schwarzenhofer aus Pischelsdorf im Bezirk Braunau ist 87 Jahre alt und beherrscht das akkurate Handwerk des Goldhaubenstickens. Das können nur wenige Frauen. Und sie gibt in ihrem hohen Alter noch Kurse. Auch das macht sie so besonders. Im Hintergrund hört man die Uhr in ihrem Wohnzimmer ticken. Katharina Schwarzenhofers innere Uhr gerät nie außer Takt. Sie mag die Ruhe, ganz ohne Sturm. "Meine Kinder sagen immer: Mama, deine Geduld müsste man haben… (Pause)… s’Hudln bringt halt auch