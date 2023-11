Jakob Lindlbauer: Ihm gelingt der Spagat zwischen Spitzensport und Ausbildung

Jakob Lindlbauer hat nach der Matura 2017 an der HTL Braunau an der JKU in Linz Medizintechnik studiert und sich dabei intensiv mit medizinischen Fragestellungen beschäftigt. Aber nicht nur dort ist er erfolgreich unterwegs: Mehrere Staatsmeistertitel und Weltcupauftritte hat Lindlbauer in seiner Vita stehen. Im Interview erzählt der junge Innviertler von seinem Studium, seiner Forschungsarbeit und seiner sportlichen Karriere.