Ideen zur Zukunft des Stiegbauernhofs gefragt

Zur Nachnutzung und künftigen Gestaltung des historischen Stiegbauernhofs im Ortszentrum von Tumeltsham bindet die Gemeinde die Bevölkerung und die Kunstuniversität Linz in einen mehrwöchigen Ideenfindungsprozess ein. Die Gemeinde hat den Hof angekauft, nun gelte es, sorgsam darüber nachzudenken, was aus dem Hof werden kann.

Das Anwesen hat seinen Namen von jener Stiege, die zur Kirche hinaufführt. Das hölzerne Wohnhaus stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert und gilt heute als das älteste Gebäude in der Gemeinde. Die Nebengebäude sind jüngeren Datums. Bis 2002 war der Hof bewohnt, der Komfort entsprach bis zuletzt dem der 1950er-Jahre. Die letzte Bewohnerin war die "", wie sie zeitlebens genannt wurde.

Karoline Albrecht (1924 bis 2012) wuchs auf dem Stiegbauernhof auf, wo die Eltern eine kleinere Landwirtschaft betrieben. Lini, die letzte Hofbesitzerin ihrer Familie, wollte vor ihrem Tod für ihre Heimatgemeinde "irgendetwas tun" – und so schenkte sie der Gemeinde ein Joch Grund im Ortszentrum für den Bau von betreubaren Wohnungen.

Für die künftige Nutzung des Stiegbauernhofs geht es jetzt an einen Ideenfindungsprozess, in den sich alle interessierten Tumeltshamer einbringen können und bei dem auch die Kunstuniversität Linz mitwirkt. Architekturprofessor Michael Zinner könne viel Erfahrung in Beteiligungsprozessen vorweisen, seine Studierenden wiederum seien die Garantie für Unkonventionelles und den Blick über den Tellerrand. Gemeinsam mit der Kunstuniversität Linz hat die Gemeinde einen mehrwöchigen Aktionsplan ins Leben gerufen, und sichert den Tumeltshamer die Chance zu, sich mit Ideen, Bedürfnissen oder auch Sorgen einzubringen. Auch Vereine, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind gefragt, Beiträge beizusteuern.

Nach einer Phase des Sammelns von Wünschen und Ideen werden die Studierenden versuchen, Antworten zu finden, und Projekte vorstellen. Diese sollen als Vorschläge für eine konkrete Entwicklung eines sinnbringenden Projektes mit professionellen Planenden dienen. Die bauliche Umsetzung werde dann der letzte Schritt sein.

Interessierte können ihre Vorschläge im Gemeindeamt deponieren und sich am 5. und 7. Oktober auch vor Ort beim Stiegbauernhof ein Bild machen.

"Mit den Architekturstudierenden der Kunstuniversität Linz lässt sich direkt das Gespräch suchen", sagt Bürgermeister Erwin Diermayr, der zur Ideensammlung aufruft. Nach einem mehrwöchigen Prozess sollen Ende Jänner konkrete Projektvorschläge präsentiert werden.